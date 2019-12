Comune: auguri di Natale e “grazie” a chi va in pensione

Tradizionale cerimonia per lo scambio degli auguri di Natale e fine anno tra il sindaco Rosa Piermattei, l’Amministrazione comunale e i dipendenti dell’Ente. All’incontro, ospitato al teatro Italia, hanno preso parte i responsabili e i collaboratori dei vari uffici. “Ci tengo a ringraziarvi per quello che fate ogni giorno. La vostra opera, il vostro rendervi disponibili nei confronti degli altri, merita passione e richiede tanto impegno e, insieme, un grande senso di responsabilità. Vi chiederò sempre di più, ma sono orgogliosa di voi. Ci aspetta un 2020 con tante e tante cose da fare, tante cose da terminare, tanti appalti da iniziare”.

Queste le parole che il primo cittadino ha rivolto al personale prima di consegnare i pacchi di Natale a tutti e, insieme, una pergamena di ringraziamento a chi, dopo il 2016, è stato collocato a riposo.

A ritirare il riconoscimento con il messaggio per “un felice pensionamento e un nuovo capitolo di vita ricco di meravigliose sorprese” dalle mani del sindaco Piermattei sono stati gli ex dipendenti Enzo Giustozzi, Maria Letizia Sorichetti, Gianfranco Angeloni, Nazzareno Liuti, Mario Poscia, Bianca Cocchi, Lino Plebani e Paolo Borioni.

