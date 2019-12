Indirizzo musicale: applausi agli alunni per il Saggio di Natale

«Torno sempre volentieri nella scuola che ho diretto per anni per ascoltare le note proposte dai qualificati docenti e dai bravissimi ragazzi dell’indirizzo musicale che è stato e resta un’eccellenza dell’Istituto comprensivo Tacchi Venturi. Anche in occasione del Natale 2019 i musicisti e i coristi si sono superati». L’assessore all’Istruzione e vicesindaco, Vanna Bianconi, ha commentato con entusiasmo, nel saluto di fine esibizione, il Saggio di Natale tenuto ancora una volta nella spaziosa hall dell’edificio della Secondaria gremito dai trepidanti genitori, rassicurati dalle performances dei propri ragazzi che hanno dato vita ad uno spettacolo breve ma intenso. Presentati dal grintoso Francesco Paciaroni e diretti dallo storico insegnante di clarinetto, il Maestro Vincenzo Correnti, i ragazzi del musicale si sono alternati nelle melodie e nella recita di poesie per l’occasione. Fra le arie proposte, applauditissimi “Jingle Bell Rock”, “Pomp and Circumstance” e “C’era una volta in America”, capofila della colonna sonora dell’omonimo e celebre film diretto da Sergio Leone, composta dal grande compositore Ennio Morricone. Per terminare con “Natale insieme”, il brano più corposo e ricco, un Medley di canzoni natalizie, arrangiato e ideato proprio dal prof. Correnti e cantato dal coro della classi prime.

«I ragazzi sono stati splendidi – ha elogiato a fine concerto il direttore d’orchestra Correnti -. Per alcuni brani il tempo per le prove è stato quasi nullo, ma in concerto i nostri studenti si sono superati». Grazie alla maestria dei docenti del musicale Magdalena Fontana (chitarra), Alberto Nones (unico neo il prossimo trasferimento dell’insegnante di piano al Conservatorio di Gallarate) e Gloria Frontini (flauto traverso) e ai colleghi di Musica della fascia antimeridiana Maurizio Moscatelli e Fabio Valeri. Non è passata inosservata la gradita presenza dell’unico elemento esterno al corpo docenti dell’istituto settempedano, il giovane ma già esperto batterista Giacomo Correnti, figlio del Maestro Vincenzo. A fare gli onori di casa la vice preside Sandra De Felice per il concomitante evento sul futuro dell’Itts Divini che ha tenuto impegnato sull’altro… fronte il già dirigente ed attuale reggente dell’Ic Tacchi Venturi, prof. Sandro Luciani.

Luca Muscolini