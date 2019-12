‘Fino a Samarcanda io ti guiderò…’ per scoprire l’Uzbekistan

Oggi, domenica 22 dicembre, alle ore 17, la Sala Italia ospita la rassegna “Altre Culture” che presenta l’incontro su “Uzbekistan: popoli, culture, religioni e… sorrisi d’oro” con le immagini di Maria Stefania Domizi. L’iniziativa è inserita nel cartellone de “i Teatri di Sanseverino”.

L’Uzbekistan è un Paese dell’Asia centrale, ex repubblica sovietica. È noto per le moschee, i mausolei e i luoghi legati alla Via della Seta, l’antica rotta commerciale che collegava la Cina al Mar Mediterraneo. Samarcanda, la città più importante lungo la Via, ospita un bellissimo esempio di architettura islamica: il Registan, una piazza delimitata da tre scuole religiose decorate con ricchi mosaici e risalenti ai secoli XV-XVII.