Basket: Rhutten supera Ascoli e chiude il 2019 al 2° posto

La Rhütten San Severino vince la sesta gara di fila (69-63), abbatte il totem Ascoli Basket e chiude l’anno solare al secondo posto nel girone B del torneo di serie D. Il sesto capolavoro coincide con il turno interno prenatalizio, per cui il valore che assume è doppiamente dolce. Festa grande per tutta la famiglia del basket settempedano «ed ora posso mangiare anche qualche fetta di panettone in più – scherza coach Alberto Sparapassi – considerato che contro i piceni ho perso un paio di chili sudando le proverbiali sette camicie in panca». In effetti la gara contro il quintetto di Caponi è stata tutt’altro che facile. La Rhütten fatica in avvio e chiude il primo parziale sotto di 3 lunghezze: 13-16. All’intervallo lungo la situazione non muta nella sostanza, con gli ospiti avanti di mezzo canestro: 30-31. «Nel terzo periodo – commenta il diesse Guido Grillo – la migliore difesa e la rotazione effettuata dal nostro coach ci hanno fatto prendere il sopravvento (50-47, ndr), in considerazione anche del fatto che i piceni sono giunti a San Severino con sole nove pedine e quindi hanno sofferto un po’ per la panchina corta. Nell’ultima frazione ci siamo trovati in vantaggio anche di 11 punti, per poi passare a sole 4 lunghezze a causa delle difficoltà nell’attaccare la difesa a zona dei nostri avversari, comunque tenuti a debita distanza fino alla bomba del nostro capitano Cruciani che ha fissato lo score finale sul +6. Sugli scudi, stasera, il cecchino Fucili ed il centro Potenza, due prodotti del nostro vivaio. Siamo davvero felici per l’ennesima prova positiva e per l’interessante posizione di classifica». Ora il meritato riposo, «ma abbiamo già in programma – ricorda coach Sparapassi, che non vuole cali di concentrazione – due amichevoli. Giocheremo con il Tolentino in casa il 28 dicembre e con Macerata fuori il 4 gennaio». L’ultimo match del girone d’andata è previsto sabato 11 gennaio, alle 21.30, a Morrovalle con Il Ponte.

RHÜTTEN-ASCOLI BASKET 69-63

RHÜTTEN: Giuliani 4, Severini, Cruciani 7 (1 tiro da 3 punti), Fucili 15 (1 t. da 3p.), Tortolini 13, Magrini 13, Callea, Potenza 9, Ortenzi n.e., Massaccesi 6, Rossi 2, N. Grillo n.e. All. Sparapassi.

ASCOLI BASKET: Mattei 4, Hamilton 19, Horvath 13, Falcioni 8, Santini 15, Falà 4, Regnicoli, Troiani n.e., Banson. All. Caponi

Parziali: 13-16, 30-31, 50-47, 69-63. Arbitri Beltrami e Mazzarini.

Luca Muscolini