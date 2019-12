3^ Categoria: Serralta chiude il 2019 con un pari casalingo

Il Serralta manda in archivio il 2019 con il pari casalingo contro il Nicolò Ceselli nell’ultimo turno di andata del campionato di Terza categoria. Il mancato successo prima della sosta non ha guastato l’atmosfera, gioviale e all’insegna dell’armonia, della cena di Natale che squadra, staff e dirigenza hanno vissuto dopo la partita tra divertimento, scambio di regali e spirito di gruppo. Insomma, un clima ideale che testimonia il momento positivo del Serralta che punterà ad un girone di ritorno di conferme, dal punto di vista delle prestazioni e del bel gioco, e possibilmente di risultati migliori. Tornando alla sfida di campionato terminata 1-1, prevale ancora molto rammarico per non aver centrato i tre punti al cospetto di un avversario con alcuni elementi di valore, ma sicuramente alla portata di un Serralta che, pur giocando meglio il primo tempo e capace di schiacciare i rivali nella loro area per quasi tutta la ripresa, non è riuscito a far suo l’incontro anche se numerose sono state le opportunità da rete, alcune delle quali clamorose.

La cronaca

Chiude l’andata in casa il Serralta che riceve la visita del Nicolò Ceselli, neonata formazione di Camporotondo di Fiastrone. Sfida che, sulla carta, appare alla portata dei gialloblù che devono, però, fare i conti con rivali che presentano un mix di giovani e esperti. Decisamente giovane, invece, la formazione scelta da mister Francescangeli che conferma la strada intrapresa qualche turno fa, ovvero far giocare i più giovani dell’organico. Le risposte sono state positive, specie dalla prova eccellente di capitan Rocci nel ruolo di centrale di difesa (novità tattica), e anche in questa partita il Serralta comincia molto bene facendo vedere bel gioco e manovre di prima e in velocità. Il possesso palla è dei locali che creano problemi agli ospiti e sfiorano il vantaggio soprattutto in due circostanze. La prima con Bernabei che, dopo un controllo di tacco, passa fra due difensori arrivando a tu per tu con il portiere che respinge con il corpo. La seconda a conclusione di una iniziativa di Magarelli sulla destra che trova il passaggio giusto per Simonetti che calcia di prima intenzione mettendo sul fondo di poco. Il secondo tempo vede un Nicolò Ceselli più determinato e convinto. Gli ospiti giocano meglio e trovano il vantaggio. Cross dalla destra che Capodacqua controlla bene per poi mettere dentro con una bella girata da centro area. 0-1. Il Serralta non ci sta e la reazione è immediata. Inizia un monologo settempedano che durerà per tutta la restante parte della sfida. Ospiti chiusi dietro e gialloblù ad attaccare con un forcing che produrrà occasioni in serie. Bernabei spreca una ghiotta palla gol calciando tra le braccia del portiere. Due azioni in fotocopia sembrano poter dare il pareggio, ma sui cross insidiosi da destra che passano davanti alla porta nessuno riesce ad intervenire. Il meritatissimo pareggio del Serralta giunge a sette minuti dal termine. Sull’ennesimo corner la palla che scende nella mischia dei sedici metri viene impattata perfettamente da Saperdi che gira di testa in porta. 1-1. Il finale è tutto dei locali che vedono la vittoria alla portata e spingono con veemenza. Clamorosa l’occasione che capita sui piedi di Bernabei. Prenga parte in velocità per poi servire un assist perfetto al compagno che davanti alla porta mette alto. E’ l’ultimo squillo del match che chiude la prima parte di stagione. Appuntamento con la prima di ritorno venerdì 17 gennaio(in casa contro il Pievebovigliana).

FORMAZIONE SERRALTA: Lovaglio, Magarelli, Prenga, Cruciani, Rocci, Saperdi, Rapaccioni(Cappellacci), Cambriani(Baruni Roland), Bernabei(Giuliani), Simonetti, Sene(Rosoni). A disp. Baruni Qazim, Gianfelici, Pietrani. All. Francescangeli

Roberto Pellegrino