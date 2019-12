La Polisportiva festeggia il Natale coi suoi tanti tesserati

Serata natalizia al castello di Serralta alla quale hanno preso parte quattro fra i tanti gruppi che appartengono alla Polisportiva. Erano presenti: la squadra femminile di calcio a 5, che si trova in piena attività nel campionato Csi, dove sta facendo ottima figura; quella della ruzzola, che ha ottenuto importanti risultati quest’anno come la Supercoppa e il secondo posto nazionale; quella del tiro alla fune, la cui stagione è iniziata da pochi giorni con la disputa del primo appuntamento di campionato italiano; e infine la squadra di podismo, la quale sta facendo registrare buoni piazzamenti nelle gare affrontate in questo periodo. Ospiti d’eccezione dell’evento alcuni rappresentanti dell’Avis di San Severino, sezione con cui va avanti ormai da tempo una fattiva collaborazione, in particolare con il settore podistico.

E’ stata una serata piacevole che ha rappresentato una bella novità (poche volte, infatti, si erano ritrovati insieme gruppi di discipline così diverse) e che sicuramente potrà essere ripetuta nei prossimi anni. Come al solito, ottimo il menù proposto dai dirigenti del Serralta e dal Comitato di frazione, i cui rappresentanti si sono dati da fare con successo tra i fornelli.

Roberto Pellegrino