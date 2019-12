In Pinacoteca la mostra di foto scattate dopo il sisma da Luca Maria Cristini

Una mostra e un catalogo per ricordare le ferite del sisma e aiutare a non dimenticare. Si intitola “Scherza con i fanti e lascia stare i santi” la mostra di fotografie, scattate sui luoghi del sisma del 2016, che è stata inaugurata oggi nelle sale espositive della Pinacoteca “Tacchi Venturi”.

Le mostra, patrocinata dal Comune, presenta una serie di immagini realizzate dall’architetto Luca Maria Cristini durante la sua attività professionale nell’area del cratere. Seguirà, venerdì 27 dicembre alle ore 17.30 (sempre in Pinacoteca), un momento di incontro pubblico dal titolo: “Si può scherzare coi Santi?”. In quella occasione verrà presentato il catalogo della mostra con gli interventi della giornalista Rai, Maria Francesca Alfonsi, e del professor Alberto Pellegrino, in qualità di sociologo e critico fotografico.

“La fretta di agire in situazioni di pericolo di crollo, con la minaccia di repliche sismiche anche significative, il costante sottofondo di quei sordi boati che si avvertono solo nelle zone vicine alle faglie, mi ha regalato istantanee talvolta sfocate, mosse o con entrambi i problemi; tuttavia ognuna di queste, che ho scelto con il fondamentale supporto di Alberto Pellegrino – spiega l’architetto Cristini presentando la mostra – sembra trasmetterci un sentimento vivo”.

Lo stesso Pellegrino, nel saggio sul valore della religiosità popolare contenuto nel catalogo, scrive: “Esse tuttavia, oltre una loro dignità formale, acquistano il sapore e il valore di una testimonianza riguardante un patrimonio di arte popolare sopravvissuto al dramma del sisma. Queste immagini riescono a trasmettere anche una serie di stati d’animo e di sentimenti che colgono l’osservatore posto di fronte a queste statue, le quali non sono più le protagoniste di un culto popolare, ma sono le testimoni mute di una tragedia che ha sconvolto intere comunità colpite non solo negli affetti familiari, nelle memorie e nelle loro dimore, ma nel loro patrimonio religioso contenuto”.

Immagini sconvolgenti per certi versi, che trasmettono le paure, il dolore, la perplessità che possono provare dei semplici “fanti” in situazioni critiche come quelle vissute a causa del terremoto.

Nell’introduzione al catalogo (curato da Hexagon Edizioni), la giornalista Maria Francesca Alfonsi ha sottolineato: “Cristini, come suo carattere, sceglie la serietà ironica e sapiente di “Scherza coi fanti e lascia stare i Santi” anche in quelle immagini che sono lì a ricordarci, con quelli sguardi clementi, che abbiamo poco tempo ancora per non disperdere definitivamente la superba memoria: non solo la grande arte, ma anche la lunghissima pratica democratica, poiché su questi monti nacque anzitempo l’idea d’Europa. Poco tempo contro l’umana indifferenza. E si sa, senza la memoria non si costruisce il futuro”.

La mostra, a ingresso libero, resterà visitabile fino al prossimo 20 gennaio.