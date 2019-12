Tutti insieme a cena per i vent’anni del PitBull SoftAir Club

Come da tradizione, anche quest’anno si è svolta la cena sociale del PitBull SoftAir Club di San Severino, seguita dalla consueta riunione dei soci. “L’evento si è tenuto ancora una volta nei locali messi a disposizione del Comitato di Serralta, che cogliamo l’occasione di ringraziare calorosamente”, commenta Gian Paolo Abosinetti, che ha sempre ricoperto la carica di presidente fin dall’anno di fondazione del Club nel lontano 1999, “e sono davvero orgoglioso di aver visto la partecipazione di tutti i ragazzi e le ragazze che fanno parte del nostro team! Ancora, dopo 20 anni ormai, è sempre bello vedere oltre 30 persone che, quasi come una grande famiglia, condividono la stessa passione e contribuiscono a far crescere il gruppo e l’interesse verso il nostro fantastico sport!”.

Durante la cena si è riso e scherzato molto, ma c’è stato poi anche un momento molto toccante, in cui il Direttivo ha chiesto di fare un minuto di silenzio, di raccoglimento, per ricordare Gianluca Alessandrini, membro del Club scomparso prematuramente nel 2019 per un tragico incidente stradale.

Nel corso della riunione si è parlato delle cose realizzate durante l’anno, sono stati raccontato aneddoti sulle tante gare svolte in giro per l’Italia, ma anche su quelle organizzate in casa, nei propri campi di gioco sparsi per tutto il territorio di San Severino, e sono stati individuati gli obiettivi da raggiungere nel 2020 ormai alle porte.

Chiunque fosse interessato al SoftAir e volesse provare questo sport può contattare il PitBull SoftAir Club tramite Facebook o Instagram oppure visitando il loro sito ufficiale www.pitbullsoftair.it o, novità di quest’anno, scaricando l’app PitBull SoftAir dal Play Store! La prova è gratuita e tutto il materiale necessario viene fornito dal Club.