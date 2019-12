In moto vestiti da Babbo Natale per i bimbi cardiopatici

Gli amici dell’associazione “2 ruote 1 motore” di San Severino ripartono a tutto gas per offrire la loro solidarietà e un sorriso ai bambini cardiopatici del “Torrette” di Ancona. Aderirono all’iniziativa anche lo scorso anno, quando l’idea venne lanciata da un gruppo di motociclisti di Civitanova (il Dna bikers). Si scatenò un passaparola così fitto che alla fine arrivarono in 500, da ogni parte della regione: uomini e donne accomunati dalla passione per la moto e vestiti da Babbo Natale. Domenica 22 dicembre faranno il bis radunandosi all’ospedale dorico per salutare i piccoli pazienti del reparto. Un pomeriggio di festa, con bambini e bambine pronti a salutare dalle loro finestre la curiosa adunata.

A San Severino i bikers, guidati da Fabio Baccifava (presidente dell’associazione), si sono dati appuntamento alle 11 in piazza per un aperitivo di augurio natalizio e qui, anche fra coloro che poi non andranno in moto fino ad Ancona, raccoglieranno fondi da devolvere proprio ai bambini cardiopatici del “Torrette”, come nella passata edizione. L’iniziativa è aperta a tutti, pure a coloro che non sono iscritti all’associazione “2 ruote 1 motore”.