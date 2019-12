Feste natalizie: il mercato del sabato resta sempre in piazza

Clima natalizio anche per il mercato settimanale che non ha lasciato, per le festività in corso, la suggestiva Piazza del Popolo. Grazie al lavoro dell’assessore alle Attività produttive, Jacopo Orlandani, e a quello del comando della Polizia locale, le bancarelle sono rimaste dove erano, senza trasferimenti nella zona della stazione, nonostante l’installazione “Desidera per aspera ad astra” posizionata sulla pedana del luogo simbolo della Città di San Severino.

Molte le persone che, oltre agli ambulanti, sembrano aver apprezzato la soluzione pensata per venire incontro alle richieste di chi, ogni sabato, raggiunge il mercato anche per socializzare e incontrarsi. La rivoluzione è frutto di incontri e mediazioni portate avanti dall’assessorato competente e dalla Polizia locale che si è, invece, occupata della parte tecnica e logistica.

“Spero che le festività portino una boccata di ossigeno per le piccole attività alle prese con una crisi che va avanti ormai da anni e con una concorrenza che si è fatta sempre più spietata – sottolinea l’assessore Orlandani –. La nostra città offre grandissime occasioni e a Natale è ancora più bella e magica grazie anche a un allestimento che interessa la stupenda piazza e tutto il centro urbano, oltre ai quartieri più importanti, che molti ci invidiano”.

Lo storico mercato comunale del sabato conta oltre 50 banchi e, insieme, una parte dedicata a frutta e verdura e produzioni a chilometri zero.

Un angolo del mercato Ambulanti con l’assessore Orlandani