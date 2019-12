Juniores: cinque gol al Caldarola e terzo posto in classifica

Spettacolare e pirotecnica vittoria della Settempeda sul Caldarola. Finisce 5-4 per i giovani biancorossi che hanno, però, sofferto più del previsto contro il fanalino di coda del torneo arrivato a San Severino senza paura e disposto a giocarsela a viso aperto. E così è stato. Mille emozioni, occasioni a ripetizione, ben nove reti e altro ancora. Partita dai molti volti che alla fine la Settempeda riesce a far sua sfruttando l’inerzia di una prima parte efficace e giocata al meglio (4-0) e un finale grintoso nel quale reagisce al ritorno degli avversari tenendo il prezioso vantaggio (da 5-2 a 5-4). Restano, tuttavia, più gli aspetti positivi nella prestazione dei ragazzi di mister Ricci che per l’occasione ha scelto un undici giovanissimo. Erano ben cinque, infatti, i classe 2003 titolari fra cui Farroni, autore di un gol, e il portiere Scattolini, autore di buoni interventi. Tre punti importanti che valgono il terzo posto in solitaria. Prossimo turno (lunedì 23 dicembre) a Casette D’Ete, poi sosta fino all’Epifania quando al “Leonori” arriverà il Sarnano.

La cronaca

Sfida casalinga contro il Caldarola, ultimo in classifica, per una Settempeda dalla linea verdissima. Tra i titolari ci sono cinque 2003, promossi dagli allievi. Inizio deciso e convinto dei biancorossi che sbloccano subito il punteggio. E’ Pierandrei a fare centro su preciso assist di Farroni. Il 2-0 arriva poco dopo ed è opera di Panicari. Match già incanalato per il meglio per la Juniores di Ricci che, però, spreca qualche occasione e in difesa è un po’ distratta. Il Caldarola non è domo e, infatti, gioca a viso aperto. Dopo una traversa colpita, gli ospiti sfiorano il bersaglio grosso più volte. Non sbaglia Farroni (uno dei 2003, molto vivace e autore di una buona prova) prima dell’intervallo a cui le squadre vanno sul 3-0. Risultato largo per la Settempeda che si amplia subito nella ripresa quando un grave errore della difesa del Caldarola, nel frattempo rimasto in dieci, regala un comodo pallone a Sfrappini che non sbaglia. Il merito degli ospiti è quello di non mollare e ciò porta due reti in rapida successione. Sul 4-2 i locali appaiono impauriti ma trovano il modo di allungare ancora. Il 5-2 giunge su tiro di Falistocco, entrato dalla panchina, che vede il portiere incerto nel tentativo di parata con palla che entra lentamente in porta. Gara chiusa? Manco per idea, perché gli ospiti non ci stanno e si gettano in avanti sfruttando la loro maggiore fisicità. Settempeda in difficoltà che subisce altre due reti che consentono al Caldarola di avvicinarsi pericolosamente. 5-4. Finale che, però, non riserva altri problemi per la Settempeda che si difende bene e porta a casa tre punti preziosi anche all’apporto positivo fornito da tutti i ragazzi subentrati.

FORMAZIONE SETTEMPEDA: Scattolini, Veroli(Paciaroni), Soverchia, Orlandani, Crescenzi, Vissani, Farroni(Sorino), Vicomandi, Pierandrei(Maloku), Sfrappini(Sonni), Panicari. A disp. Spadoni. All. Ricci

Roberto Pellegrino