Incontri con l’autore: al foyer le poesie di Nicola Campagnoli

Sabato 21 dicembre, dalle ore 18, il foyer del Feronia ospita una novità per la rassegna “Incontri con l’autore”. Lo scrittore Nicola Campagnoli presenta la sua ultima raccolta di poesie: “La conquista dell’infanzia”, edizioni Itaca. “Non è facile trovare nelle solite parole già spremute nuove immagini e nuova musica. La posta in gioco – scrive di lui Gabriele Codoni – è quella di lasciare spazio a un’altra voce che parla attraverso il silenzio del poeta, il quale, facendosi da parte, vuole sforzarsi di trovare nel proprio respiro le parole più vere e autentiche per raccontare la natura di quel Mistero buono che sostanzia tutto”.

Nicola Campagnoli è nato a Cingoli nel 1964. Insegna materie letterarie presso il Liceo Rinaldini di Ancona. Ha pubblicato diversi saggi di critica letteraria su Montale, Pirandello, Leopardi, Rebora e Claudel ma anche diversi romanzi (Isola Fovea, Cesena 2002; Viene settembre, Macerata 2003; Prof, Ancona 2005) e una raccolta di racconti (L’isola cava, Ancona 2009) oltre a due raccolte di poesie-racconto (L’amore ingiusto, 2015; Il cambiamento epocale, 2017).