Il “Divini” lancia appello al Prefetto per ripresa dei lavori

Mercoledì 18 dicembre (alle ore 21) la sala Italia ospita l’incontro “Scuola e Impresa: una sinergia in evoluzione”. In discussione anche la lentezza della ricostruzione del nuovo Istituto tecnico “Divini”. L’iniziativa, infatti, rientra fra i momenti di confronto promossi dall’Itis con le realtà produttive del “saper fare” presenti sul territorio. Una serata anche di presentazione delle progettualità della Scuola, che sarà introdotta dal dirigente Sandro Luciani. Seduti al tavolo ci saranno il sindaco Rosa Piermattei, il rettore di Unicam, Claudio Pettinari, l’imprenditore Sandro Parcaroli, Ceo Med Computer srl, Carlo Rotini, responsabile del controllo di gestione della Simeg Marmi. Moderatrice dell’incontro, in cui saranno protagonisti pure alcuni studenti dell’Istituto, sarà la giornalista Barbara Olmai.

Nel corso della serata, allietata dalle note della Divini’s Band, verranno presentati i principali progetti portati avanti dalle diverse specializzazioni proposte dall’Itis, che spaziano dall’informatica alla chimica, dalla meccanica all’elettronica, fino alla grafica.

La serata, inoltre, vuole essere un momento di comunicazione con la città circa gli ultimi eventi che stanno interessando la costruzione del nuovo Istituto. Il Dirigente Sandro Luciani è seriamente preoccupato della lentezza con la quale si sta procedendo e non esclude azioni di protesta per dare risposte certe agli studenti, al corpo docente e ai genitori degli alunni che frequentano il “Divini”: una scuola che ha una storia lunga 60 anni.

“Da quasi un mese il cantiere edile è vuoto – dice il preside Sandro Luciani -. Non ci sono più maestranze, né macchinari. Dopo il ritiro dei tecnici della Sovrintendenza, sembrava che i lavori dovessero riprendere rapidamente. Il sindaco, molto preoccupato per questo stop, ha scritto e chiesto incontri a tutti i soggetti coinvolti, in particolare al Commissario Farabollini che funge da stazione appaltante per l’Ufficio speciale della ricostruzione. Tutti noi siamo molto preoccupati perché si allontana il ritorno alla normalità. Se si seguisse il cronoprogramma senza intoppi, il 1° settembre 2020 si potrebbe aprire il prossimo anno scolastico nella nuova sede. Nella settimana prima delle vacanze di Natale sono previsti il Collegio docenti (lunedì 16), il Consiglio d’Istituto (martedì 17) e l’assemblea degli studenti (sabato 21), nonché l’iniziativa pubblica di mercoledì 18. Tutte queste riunioni collegiali sono occasioni per sollecitare risposte certe sulla ripresa dei lavori. Si chiede un interessamento di tutte le istituzioni pubbliche a partire dal Prefetto di Macerata, sempre attenta alle legittime aspettative degli studenti”.